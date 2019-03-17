Dostluk örneği – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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Dostluk örneği

Dostluk örneği

ile Erzurumspor arasında oynanan maç öncesi stat hoparlörlerinden 'a özgü müzikler çalındı.

Ayrıca Erzurumspor taraftarları da maç öncesinde bordomavili takımı tribüne çağırarak alkışladı. Karşılaşma sırasında da " sen bizim her şeyimizsin" diye bağırarak centilmenlik örneği sergilediler.
  1. 17.3.2019
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