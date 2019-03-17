Dostluk örneği
Trabzonspor ile Erzurumspor arasında oynanan maç öncesi stat hoparlörlerinden Trabzon'a özgü müzikler çalındı.
Ayrıca Erzurumspor taraftarları da maç öncesinde bordomavili takımı tribüne çağırarak alkışladı. Karşılaşma sırasında da "Trabzon sen bizim her şeyimizsin" diye bağırarak centilmenlik örneği sergilediler.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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