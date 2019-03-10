Rota Avrupa

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor gençleriyle taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Ancak bordo-mavililer bununla yetinmek istemiyor. Camia 17-22 yaş arasındaki bu müthiş neslin sezonu Avrupa Kupaları'na katılım hakkıyla taçlandırmasını çok arzuluyor. Trabzonspor da dün bu amaçla Akhisarspor karsısına çıktı. Karadeniz Fırtınası yenik duruma düşse de 3 puan için inat etti. Didindi, çalıştı sonunda Nwakaeme ve Sosa'nın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.



DEVLER LİGİ HAYALİ VAR

Karadeniz Fırtınası, Akhisar karsısında sadece 2 gol attı ama fazlasını da ağlara yollayabilirdi. Trabzonspor'un Rodallega, Nwakaeme, Sosa, Ekuban ve Yusuf Yazıcı'dan olusan hücum hattı maç boyunca rakip kaleyi şut bombardırmanına tuttu. Ancak Akhisar kalecisi Milan Lukac kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Trabzonspor galibiyeti kaparken 40 puanlı takımlar arasına katıldı. Karadeniz ekibinin bir hayali de kalan haftalarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın takılmasını bekleyip Devler Ligi'ni kovalamak.

OLCAY ŞAHAN 75 GÜN

Son olarak 23 Aralık 2018'de Çaykur Rize maçında Trabzonspor formasını taşıyan Olcay Şahan devre arasında kadro dışı kalmıstı. Hafta içinde affedilip takıma katılan tecrübeli oyuncu dün Akhisar'a karşı 67'de oyuna dahil oldu. Maç sonu üçlüsünü çektirdi.



KAPTAN SOSA TERS KÖŞE

Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor engelini Jose Sosa ile astı. Kazanılan penaltıda topun başında bu kez Hugo Rodallega değil, Arjantinli yıldız geçti. 33 yasındaki futbolcu sert ve yukarı vurarak çıkarılması imkansız bir penaltı kullandı. Bordo-mavililer bu golle 3 puana uzanırken Sosa maç sonunda mutluydu. Yıldız isim galibiyet sevincini ikiz kızları ile birlikte kutladı. Bu arada Jose Sosa, Trabzonspor formasıyla fileleri 3. kez sarstı. Bu gollerin 2'sini Akhisarspor ağlarına bıraktı.



NWAKAEME ŞOV SÜRÜYOR

Trabzonspor'un Şenol Güneş Stadı'nda Akhisarspor'u mağlup ettiği karşılaşmada Anthony Nwakaeme yine çok formdaydı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ceza alanı içinde hareketliydi. 70. dakikada yaşanan karambolde dönüp düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Nijeryalı hücumcu böylece son 4 maçta golleri 4 kez sarstı. Kasımpaşa'ya 2, Ümraniyespor'a 1 gol kaydeden Nwakaeme dün de Akhisar'ı avladı. Tecrübeli futbolcu bu sezon lig ve kupada 8 gol kaydederken, 4 asistle de arkadaşlarını besledi.



4 EKSİĞİ VARDI

Bordo mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman 4 isimden yararlanamadı. Başarılı çalıştırıcı, sakatlıkları bulunan Tayyip Ebrar Cumhur, Abdülkadir Ömür, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'yi kullanamadı. Bu 4 futbolcu Fırtına'nın Akhisar ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.



YİNE SAKATLANDI

Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, Kasımpaşa maçı kadrosundan sadece 1 ismi değiştirdi. Zargo Toure yedek kulübesine çekilirken Kamil Ahmet Çörekçi 11'deki yerine döndü. Ancak Kamil 68. dakikada ağrı hissedince kenara geldi. Yerine Zargo Toure oyuna girdi.

