Rota Avrupa
Trabzonspor, rakip kaleci Lukac 'kariyer maçı' oynamasına ragmen Ege ekibini devirdi. Avrupa Kupası'na katılma umutlarını iyice artırdı.
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor gençleriyle taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Ancak bordo-mavililer bununla yetinmek istemiyor. Camia 17-22 yaş arasındaki bu müthiş neslin sezonu Avrupa Kupaları'na katılım hakkıyla taçlandırmasını çok arzuluyor. Trabzonspor da dün bu amaçla Akhisarspor karsısına çıktı. Karadeniz Fırtınası yenik duruma düşse de 3 puan için inat etti. Didindi, çalıştı sonunda Nwakaeme ve Sosa'nın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
DEVLER LİGİ HAYALİ VAR
Karadeniz Fırtınası, Akhisar karsısında sadece 2 gol attı ama fazlasını da ağlara yollayabilirdi. Trabzonspor'un Rodallega, Nwakaeme, Sosa, Ekuban ve Yusuf Yazıcı'dan olusan hücum hattı maç boyunca rakip kaleyi şut bombardırmanına tuttu. Ancak Akhisar kalecisi Milan Lukac kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Trabzonspor galibiyeti kaparken 40 puanlı takımlar arasına katıldı. Karadeniz ekibinin bir hayali de kalan haftalarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın takılmasını bekleyip Devler Ligi'ni kovalamak.
OLCAY ŞAHAN 75 GÜN
Son olarak 23 Aralık 2018'de Çaykur Rize maçında Trabzonspor formasını taşıyan Olcay Şahan devre arasında kadro dışı kalmıstı. Hafta içinde affedilip takıma katılan tecrübeli oyuncu dün Akhisar'a karşı 67'de oyuna dahil oldu. Maç sonu üçlüsünü çektirdi.
KAPTAN SOSA TERS KÖŞE
Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor engelini Jose Sosa ile astı. Kazanılan penaltıda topun başında bu kez Hugo Rodallega değil, Arjantinli yıldız geçti. 33 yasındaki futbolcu sert ve yukarı vurarak çıkarılması imkansız bir penaltı kullandı. Bordo-mavililer bu golle 3 puana uzanırken Sosa maç sonunda mutluydu. Yıldız isim galibiyet sevincini ikiz kızları ile birlikte kutladı. Bu arada Jose Sosa, Trabzonspor formasıyla fileleri 3. kez sarstı. Bu gollerin 2'sini Akhisarspor ağlarına bıraktı.
NWAKAEME ŞOV SÜRÜYOR
Trabzonspor'un Şenol Güneş Stadı'nda Akhisarspor'u mağlup ettiği karşılaşmada Anthony Nwakaeme yine çok formdaydı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ceza alanı içinde hareketliydi. 70. dakikada yaşanan karambolde dönüp düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Nijeryalı hücumcu böylece son 4 maçta golleri 4 kez sarstı. Kasımpaşa'ya 2, Ümraniyespor'a 1 gol kaydeden Nwakaeme dün de Akhisar'ı avladı. Tecrübeli futbolcu bu sezon lig ve kupada 8 gol kaydederken, 4 asistle de arkadaşlarını besledi.
4 EKSİĞİ VARDI
Bordo mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman 4 isimden yararlanamadı. Başarılı çalıştırıcı, sakatlıkları bulunan Tayyip Ebrar Cumhur, Abdülkadir Ömür, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'yi kullanamadı. Bu 4 futbolcu Fırtına'nın Akhisar ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.
YİNE SAKATLANDI
Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, Kasımpaşa maçı kadrosundan sadece 1 ismi değiştirdi. Zargo Toure yedek kulübesine çekilirken Kamil Ahmet Çörekçi 11'deki yerine döndü. Ancak Kamil 68. dakikada ağrı hissedince kenara geldi. Yerine Zargo Toure oyuna girdi.
- 10.3.2019
- Başakşehirliler söyledi Yanal ara verdi
- Pilotlar tekme tokat kavga etti | İZLEYİN
- Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı
- Uğur Karakullukçu: Volkan Demirel Galatasaray'ın kalecisi olsaydı gönderilirdi
- Uğur Karakullukçu: Avrupa'nın önemli liglerinden İrfan Can'a teklif var
-
DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
-
Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Rota Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.