Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
27 Şubat 2019, Çarşamba
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: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"

Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"

Kulübü Başkan Yardımcısı , Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına camia olarak inandıklarını ama bunu gerçekleştiremediklerini belirterek, hatalarından ders çıkartarak samimiyetle yollarına devam edeceklerini söyledi.

Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olarak kupaya veda eden 'da moraller bozuk. Bu sezon Avrupa Kupaları'nda yer almayı arzulayan bordo-mavililer Ziraat , hu hedefe giden en kestirme yollarında biri olarak değerlendiriyordu. Bu sezon hakem kararlarıyla sık sık gündeme gelen ekibi, Ümraniyespor maçını yöneten Alper Ulusay'a tepki gösterdi.
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı , kendisine ait sosyal medya hesabından hakeme ve maça yönelik değerlendirmede bulundu. Doğan, Türk futbolunun en büyük sorunu, görevi adalet dağıtmak olan hakemler olduğunu belirterek, "Ümraniyespor'un yarı finale yükselmesine asla gölge düşürmeden söylemek isterim ki Trabzonspor hiçbir zaman kimseden imtiyaz istemedi. Sadece adil ve güzel bir oyun istedi. Ama o da sizde yok" dedi.
Kupayı kazanarak müzeye getirmeye çok inandıklarını belirten Doğan, "O kupayı yeniden kazanarak müzemize getirmeye hem takımımızın hem de taraftarlarımızın çok ihtiyacı vardı. Hepimiz inanmıştık. Ama olmadı. Hatalarımız mı? Eyvallah! Kötüye kötü diyebilmeli. Bunlardan ders alarak, özeleştirimizi de yaparak samimiyetle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 11:22
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