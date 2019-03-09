Trabzonsporlu Nwakaeme: 'Dünyada yok'
Trabzonsporlu Nwakaeme, genç isimlere övgü yağdırdı. “Türkler çok yetenekli. Bunca zamandır futbol oynuyorum, birçok takım değiştirdim ama Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür kadar yetenekli genç oyuncu hiç görmedim.”
Nwakaeme kulüp dergisine konuştu. 29 yaşındaki Nijeryalı yıldız, futbol yaşantısına sokakta başladığını belirterek, "Kariyerime 10 numara olarak başladım, Romanya'da forvet, İsrail'de hem forvet hem de sol açık oynadım. Sol açıkta çok iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Kendimi en rahat sol açıkta hissediyorum. Trabzonspor'a gelmeden Çin'de bir kulüple anlaşmıştım. İş imzaya kalmıştı. Hapoel Beer başkanı takımda kalmamı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçta oynamamı rica etti. Onu kırmadım ve Çin'e transferim gerçekleşmedi. Sonra Trabzonspor'dan teklif geldi. Hemen Onazi ile görüştüm ve buradayım" dedi.
Tecrübeli futbol, gayet iyi bir takıma sahip olduklarını da vurgulayarak, "Hem yetenekli hem de genç oyunculardan kurulu bir kadromuz bulunuyor. Tüm mevkilerde çok iyi oyuncularımız var. İleride çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Türk oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bunca zamandır futbol oynuyorum, birçok takım değiştirdim ama Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür kadar yetenekli genç oyuncu görmedim" diye konuştu. Nwakaeme, idölünün Rodaldinho olduğunu da ifade ederek, "Sokaklarda oynarken çok çalım atardım. Arkadaşlarım bana Tonydinho lakabını takmıştı" ifadesini kullandı.
KOMBİ CANAVARI
Nwakaeme, soğuktan nefret ettiğini vurgulayarak, "Kesinle kış bana göre değil. Bu nedenle evimin çok sıcak olmasını istiyorum. Bunun sonucunda da küçük kazalar oluyor. Çünkü evden çıkınca da kombi en üst seviyede çalışmaya devam ediyor. Ara sıra arıza yapıyor" açıklamasını yaptı.
TUZLU FISTIK HASTASIYIM
Nijeryalı Nwakaeme, tuzlu fıstığı çok sevdiğini ifade ederek, "Özellikle ara öğünlerde arkadaşlarım başka şeyler yerken ben tuzlu fıstığı tercih ediyorum" ifadesini kullandı.
- 9.3.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Trabzonsporlu Nwakaeme: 'Dünyada yok' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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