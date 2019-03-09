Trabzonsporlu Nwakaeme: 'Dünyada yok'

Nwakaeme kulüp dergisine konuştu. 29 yaşındaki Nijeryalı yıldız, futbol yaşantısına sokakta başladığını belirterek, "Kariyerime 10 numara olarak başladım, Romanya'da forvet, İsrail'de hem forvet hem de sol açık oynadım. Sol açıkta çok iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Kendimi en rahat sol açıkta hissediyorum. Trabzonspor'a gelmeden Çin'de bir kulüple anlaşmıştım. İş imzaya kalmıştı. Hapoel Beer başkanı takımda kalmamı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçta oynamamı rica etti. Onu kırmadım ve Çin'e transferim gerçekleşmedi. Sonra Trabzonspor'dan teklif geldi. Hemen Onazi ile görüştüm ve buradayım" dedi.

Tecrübeli futbol, gayet iyi bir takıma sahip olduklarını da vurgulayarak, "Hem yetenekli hem de genç oyunculardan kurulu bir kadromuz bulunuyor. Tüm mevkilerde çok iyi oyuncularımız var. İleride çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Türk oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bunca zamandır futbol oynuyorum, birçok takım değiştirdim ama Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür kadar yetenekli genç oyuncu görmedim" diye konuştu. Nwakaeme, idölünün Rodaldinho olduğunu da ifade ederek, "Sokaklarda oynarken çok çalım atardım. Arkadaşlarım bana Tonydinho lakabını takmıştı" ifadesini kullandı.



KOMBİ CANAVARI



Nwakaeme, soğuktan nefret ettiğini vurgulayarak, "Kesinle kış bana göre değil. Bu nedenle evimin çok sıcak olmasını istiyorum. Bunun sonucunda da küçük kazalar oluyor. Çünkü evden çıkınca da kombi en üst seviyede çalışmaya devam ediyor. Ara sıra arıza yapıyor" açıklamasını yaptı.

TUZLU FISTIK HASTASIYIM



Nijeryalı Nwakaeme, tuzlu fıstığı çok sevdiğini ifade ederek, "Özellikle ara öğünlerde arkadaşlarım başka şeyler yerken ben tuzlu fıstığı tercih ediyorum" ifadesini kullandı.