Trabzonspor'da iç transfer operasyonu
Olcay Şahan’ın 1.5 yıl olan sözleşmesini 1 sene kısaltan yönetim sezon sonunda mukavelesi sona erecek Rodallega ve Kamil Ahmet ile ilgili kararı da kısa zamanda verecek.
MART'TA 2 ÖNEMLİ ADAY
Trabzonspor için içinde bulunduğumuz mart ayı bir hayli hareketli geçecek. Bordomavili yönetim 15 Mart'ta Lozan'da, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) duruşmasına katılacak. 2010- 11 sezonu ile ilgili görüşme yapılacak. Fırtına ayrıca Avrupa kupalarına katılmak için UEFA'dan lisans almak zorunda. Bunun için de yaklaşık 60 milyon TL'lik bir ödeme gerekiyor. Yönetim şimdi bu parayı bulmak için kaynak arayışında.
8 MİLYON TL İNDİRDİ
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Olcay'ın yenilenen sözleşmesiyle ilgili konuştu. Şahin, "Olcay bizim çocuğumuz. Zaten kulübün durumunu en az bizim kadar biliyordu. Bu sezon alacaklarından 90 bin euro, gelecek sezonki alacaklarından da 1 milyon 250 bin euro indirime gitmeyi kabul etti. 8 milyon TL'yi aşan bir indirim yapmış oldu. 15 milyon TL'yi bulan alacakları için 2021'e kadar vade içeren bir takvim oluşturduk" dedi.
- 9.3.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Trabzonspor'da iç transfer operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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