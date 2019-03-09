Trabzonspor'da iç transfer operasyonu
09 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da iç transfer operasyonu

'da iç transfer operasyonu

Trabzonspor'da iç transfer operasyonu

’ın 1.5 yıl olan sözleşmesini 1 sene kısaltan yönetim sezon sonunda mukavelesi sona erecek Rodallega ve ile ilgili kararı da kısa zamanda verecek.

Teknik ekip Rodallega ve 'in takımda kalmasını istiyor. Yönetim ise yıllık 1 milyon 900 bin euro alan Rodallega'ya çok ciddi bir indirime gitmesi durumunda yeni bir sözleşme önermek istiyor. Kolombiyalı forvetin kafasının ise ülkesinden bazı takımların kendisi ile ilgilenmesi nedeniyle karışık olduğu ancak yine de kararını yönetime göre vereceği öğrenildi. Kamil Ahmet'e ise önümüzdeki günlerde bir teklif yapılabileceği belirtildi.

MART'TA 2 ÖNEMLİ ADAY
için içinde bulunduğumuz mart ayı bir hayli hareketli geçecek. Bordomavili yönetim 15 Mart'ta Lozan'da, Uluslararası 'nin (CAS) duruşmasına katılacak. 2010- 11 sezonu ile ilgili görüşme yapılacak. Fırtına ayrıca Avrupa kupalarına katılmak için 'dan lisans almak zorunda. Bunun için de yaklaşık 60 milyon TL'lik bir ödeme gerekiyor. Yönetim şimdi bu parayı bulmak için kaynak arayışında.

8 MİLYON TL İNDİRDİ
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Olcay'ın yenilenen sözleşmesiyle ilgili konuştu. Şahin, "Olcay bizim çocuğumuz. Zaten kulübün durumunu en az bizim kadar biliyordu. Bu sezon alacaklarından 90 bin euro, gelecek sezonki alacaklarından da 1 milyon 250 bin euro indirime gitmeyi kabul etti. 8 milyon TL'yi aşan bir indirim yapmış oldu. 15 milyon TL'yi bulan alacakları için 2021'e kadar vade içeren bir takvim oluşturduk" dedi.
  1. 9.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da iç transfer operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN