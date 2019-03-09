MAÇ SONUCU: Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor

Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve temposu ile seyir zevkini artıran mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Trabzonspor'un 2 topu direkten döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken goller ikinci yarıda geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi.



4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf Yazıcı'nın şutunda kaleci Lukac topu rahat bir şekilde kontrol etti.



18. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Novak'ın şutu kaleci Lukac'tan döndü.



23. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Yusuf'un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.



33. dakikada ceza yayı içinde Ekuban'ın sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



39. dakikada ceza yayının gerisinden Ekuban'ın pasında topla buluşan Rodallega'nın ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Lukac gole izin vermedi.



42. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Serginho'nun vuruşunda Uğurcan kalesini gole kapattı.



45. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

47. dakikada Barbosa'nın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Bokila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

60. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda, kaleci Lukac topu üstün kornere çeldi.

65. dakikada konuk takım, golü buldu. Ani gelişen Akhisarspor atağında soldan ceza alanına giren Rotman'ın pasında, uygun durumda Bokila, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 0-1

70. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda, Ekuban'ın kafa ile vurduğu top savunmaya da çarparak Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas içinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

73. dakikada Abdulkadir Parmak, Lopes ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Uğurlu, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirmedi.

76. dakikada Sosa, kullandığı penaltı atışında topu kaleci ters köşesinden sol tarafından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1

90+5. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN



TRABZONSPOR CEPHESİ



Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, etkili bir geri dönüşle kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen, "Özellikle maçın sonlarında yenilen golden sonra etkili bir geri dönüş yaptık. İki gol bularak kazanmak bizim açımızdan, takımın moral özgüveni noktasında önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI: "PES ETMEDİK"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Akhisarspor karşısında geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Mücadeleye iyi başlayamadıklarını söyleyen Yusuf Yazıcı, "Gol pozisyonlarına girdik ama bunu gole çevirmediğimiz için pek iyi bir ilk yarı olmadı. İkinci yarıda gol yedikten sonra pes etmedik, iki tane gol peş peşe atınca mutlu olduk. Güzel bir ikinci yarı oldu, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Taraftarların bana tepki göstermesini normal karşılıyorum çünkü bir Trabzonlu, bir Trabzonsporlu olarak bu tepkileri çok olağan görüyorum. Benim için ilk değildi. Geçen yıllarda da buna benzer şeyler yaşadım, bu son da olmayacak. Bu tür tepkilere mental olarak güçlü olduğumu düşünüyorum. Bunlar çok olağan şeyler, Trabzonlu bir futbolcudan çok şeyler bekleniyor" dedi.



"HEDEFİM HER ZAMAN MİLLİ TAKIMA KATKIDA BULUNMAK"



Gelecek hafta karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iç sahada iyi futbol oynadığını belirten Yazıcı, "Zor bir maç olacak ama kazanacağımızı düşünüyorum. Sonrasında da milli takım arasına iyi gireceğimizi düşünüyorum. Benim hedefim her zaman milli takıma katkıda bulunmak. Milli takımın başarılarında pay sahibi olmak istiyorum. Şenol hoca ile birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

AHMET AĞAOĞLU: "İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Ahmet Ağaoğlu, Akhisarspor maçının ardından yaptığı açıklamada önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Önemli olan 3 puanı almaktı. Yarışın içerisindeyiz. Alanya faciasından sonra hem bu maç, hem Kasımpaşa hem de Göztepe maçları önemliydi. Ben 3'te 3 bekliyordum ama 3'te 2.5 oldu. Bu da fena değil. Devam edeceğiz. Önümüzde daha oynayacağımız çok ciddi maçlar var. Erzurumspor maçından sonra lige ara verilecek. Bu toparlanmamıza ve sakatların takıma monte olmasına yardımcı olacak. Daha farklı bir görüntü olacak ama aradan sonra oynayacağımız bütün maçlar zor olacak. Bugünün en güzel tarafı sahadan 3 puanla ayrılmamız. Bir şeyi ben hala anlayamadım. Buna açıklama getirirlerse herhalde herkes rahatlayacak. Uilenberk, üstüne basa basa 'temastan verilen penaltılarda hakemi VAR'a çağırmayın, olay hakemin inisiyatifindedir' diye belirtiyor. Bugün yine bir temastan penaltı neticesinde hakem yine VAR'a çağırıldı. Bizim bu şekilde iptal edilen penaltımız da var. Yine aynı şekilde aleyhimize verilen ve kupadan elenmemize neden olan penaltı var. Şu konuya bir açıklama getirsinler. Gerçekten FIFA'nın VAR kuralı 'temastan penaltıda hakemi VAR'a çağırmayın, kararı hakemin inisiyatifine bırakın' dedi mi demedi mi? FIFA'nın böyle bir VAR kuralı var mı yok mu? O yüzden bugün temastan verilen penaltıda hakemin VAR'a çağırılması tekrar garibime gitti. Neticede doğru karar verildi. İyi bir galibiyet. 3 puan her zaman iyidir, nasıl gelirse gelsin. Çünkü kritik giden maçlarda 8 puanı biz son dakikalarda bıraktık. Yine öyle bir sıkıntı yaşabilirdik. Allah yardım etti diyelim veya şansımız yardım etti, iyi bir galibiyet aldık" dedi.



"OLCAY GEÇİRDİĞİ SÜREYİ İYİ DEĞERLENDİRMİŞ"



Kadro dışı bırakıldıktan sonra hafta içi affedilen ve bugün oynanan Akhisarspor maçında da forma giyen Olcay Şahan ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Geçirdiği süreyi iyi değerlendirmiş. İpin ucunu bırakmamış, iyi çalışmış. Hemen hemen tamamen hazır olarak takıma geri döndü. Kendisi de hafta içi özür diledi, ciddi de bir indirim yaptı, eksik olmasın. Hem sportif hem de finansal anlamda bir kazanç olarak değerlendirmek lazım" diye konuştu.



"CAS'TAN ÇIKACAK OLAN KARARIN LEHİMİZE OLMASI LAZIM"



15 Mart'taki CAS duruşmasıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Cuma günü FIFA Disiplin Kurulu'nun bizim dosyayı reddiyle alakalı olarak CAS'ta açtığımız davanın duruşması yapılacak. Benim şahsi görüşüm CAS'tan çıkacak olan kararın lehimize çıkması lazım. Çünkü FIFA Disiplin Kurulu'nun o dosyayı görüşmeden reddetme yetkisi yok. Bana göre yüzde yüz lehimize çıkması gereken bir karar. Hukukçularımızla birlikte gidip göreceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.



AKHİSAR CEPHESİ



Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aslında oyuna iyi başladık. İstediğimiz gibi gidiyordu. Bir ara bocalar gibi olduk, birçok pozisyon verdik. Kenardan müdahalelerle normale döndü, oyun oynamaya başladık. İki takım da oyun oynamaya çalışıyordu. Devreyi 0-0 berabere kapatınca içeride de gerekli uyarıları yaptık. İkinci devreye iyi başladık. Bizim lehimize de skor gelişti. Ama bir anda ne olduysa oyunun içinde hakemin tutumu değişti. Arka arkaya iki gol yedik, aslında bunlar yemememiz gereken gollerdi. Bu çocuklar oyun oynamaya çalışıyorlar. Biz gerçekten çalışıyoruz. Dışarıdan müdahale olmaması lazım. Çocukların oyun oynamasına müsaade etmiyorlar. Şu anda yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.