Yusuf Yazıcı sevinci – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Yazıcı sevinci

Yusuf Yazıcı sevinci

Bordo-mavili takımın Ümraniyespor ile oynadığı maçının 47. dakikasında kendisini yere bırakan ve devam edemeyen Yazıcı'nın durumu netlik kazandı.

Son dönemde takımdaki önemli oyuncuların sakatlanması nedeniyle zor günler geçiren ekibinde, 22 yaşındaki 10 numaranın sakatlanması endişeye neden olmuştu. Genç yıldızın yapılan kontrollerinde bir soruna rastlanmadığı ve sadece darbeye bağlı ağrılarının bulunduğu öğrenildi. 'un karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.
  1. 28.2.2019
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