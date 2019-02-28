Durumu belirsiz – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Durumu belirsiz

Durumu belirsiz

Sakatlığı nedeniyle ve Ümraniyespor maçlarında forma giymeyen Abdülkadir Ömür, 'da kontrolden geçirilecek.

Topuğundaki ağrıların geçmemesi nedeniyle genç yıldızın sınavında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Kontrol sonrasında tedavisine başlanacak Abdülkadir'in sakatlığının durumuna göre sahalara dönüş tarihi de belli olacak.
  1. 28.2.2019
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