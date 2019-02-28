Pervasız hakemler

Başkan Ahmet Ağaoğlu, hakemlerin kafalarına göre karar verdiğini belirterek tepki gösterdi. Ağaoğlu, 26 Şubat'ta MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg tarafından, tüm hakemlere VAR ile alakalı olarak eğitim verildiğini anımsattı. Ağaoğlu, eğitimde özellikle temaslı pozisyonlarda, hakemlerin vermiş olduğu kararın geçerli olduğu, hakemlerin VAR'a çağrılmasının FIFA'nın VAR kurallarına aykırı olduğu uyarısının yapıldığını aktardı. Ağaoğlu, Ümraniye- Trabzon maçında iki temaslı harekette hakem kararına rağmen, VAR'ın pozisyonu izlemesi içim uyarması ve her iki pozisyonda da kararların değişmesinin maçın neticesini direkt etkilediğini söyledi. Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ümraniyespor lehine verilen penaltı kararı ve Trabzonspor lehine verilen ve daha sonra iptal edilen penaltı kararı... Bundan da şu netice çıkmaktadır. Her ne kadar VAR kuralları FIFA tarafından düzenlenmiş olsa da tüm uyarılara ve ciddi eğitimlere rağmen, bazı hakemlerimiz bu kuralları hiçe sayıp pervasız bir şekilde kendi kurallarını uygulamaktan imtina etmemektedirler. Verilen VAR kararları siyah beyaz bir hatanın ötesinde skandal diye nitelendirilecek cinstendir. Netice itibarıyla verilen kararlar, Trabzonspor'un kupadan elenmesine neden olmuştur."



MHK'DEN CEVAP BEKLENiYOR

Türkıye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan kamu vicdanını rahatlatması açısından bazı sorulara cevap beklediklerini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:

26 Şubat günü yapılan eğitim toplantısında Uilenberg, 'temaslı pozisyonlardan hakemin vermiş olduğu karar geçerlidir, hakemleri VAR'a çağırmayın. Bu FIFA'nın VAR kurallarına aykırıdır' uyarısında bulundu mu?

Maçın VAR hakemleri ve orta hakemi, bu seminere katılmışlar mıdır? Eğer katılmışlar ise talimatlar aksine vermiş oldukları uygulamalar ve kararlar hangi mantık çerçevesinde izah edilecektir?

En önemlisi VAR uygulamalarında FIFA'nın kuralları mı geçerli yoksa her hakemin kendi inisiyatifi doğrultusunda yapmış olduğu uygulamalar ve vermiş olduğu kararlar mı geçerlidir?



EĞİTİM EKSİKLİĞİ - OLCAY ÇAKIR | MİNİ YORUM

VAR uygulamalarıyla ilgili resmen "deneme-yanılma- öğrenme" yılı yaşıyoruz. VAR hakemliği konusunda eğitimlerin yetersiz olduğunu biliyoruz. İçeriden de bu şekilde bilgiler alıyoruz! Bu eğitim eksikliği, eksik bilgi ile birlikte eksik uygulamaları da beraberinde getiriyor. Sezon bu şekilde tartışmalar ve hatalarla bitecek, görüntü bu! Kabul edilemez olan ise çifte standartlı uygulamalar. Acı olan da bunun sadece bu yıla ait bir durum olmaması! O ne zaman değişecek?