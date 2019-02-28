Biri bana izah etsin – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Biri bana izah etsin

Biri bana izah etsin

'na veda eden 'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

Hakem Alper Ulusoy'un Ümraniyespor lehine verdiği penaltı kararına sert tepki gösteren teknik direktör , soyunma odasında Hosseini'nin içinde olduğu penaltı pozisyonunu defalarca izledi. Karaman'ın, "Bana bu pozisyona nasıl penaltı verildiğini biri izah etsin" diyerek yüksek sesle tepkisi dile getirdiği öğrenildi. Ancak Karaman'ın ayrıca maçtaki performansları nedeniyle oyuncularını da eleştirdiği öğrenildi.
  1. 28.2.2019
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