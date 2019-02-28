Maliyet düştü puan aynı

Trabzonspor bu sezon maliyeti düşürse de geçen yılla aynı puanı topladı. 2017-18'de forma giyen futbolcuların yıllık aldıkları garanti ücret, maç başı ve imza paralarının toplamı 32 milyon 142 bin euro'yu (194 milyon 111 bin TL) buluyordu. Geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 33 gol gördü ve 36 puan ile 6. sırada yer aldı. Önemli isimleri gönderen Fırtına'da yönetim kadro maliyetini 15 milyon euro'ya (90 milyon 588 bin TL) indirdi. Trabzonspor, Süper Lig'in 23 haftası itibarıyla kadrosunda bulunan önemli isimleri göndermesine rağmen geçtiğimiz sezonla aynı puanı topladı. Bu sezon 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 7 kez kaybetti. (36 puan).



TÜRKİYE KUPASI'NDA DA AYNI

Geçtığimiz sezon kadro derinliği açısından sıkıntı yaşamayan ve alternatifli isimlerle kupada yer alan bordo-mavililer, son 16 tur maçında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken deplasmanda ise 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti. Bu sezon da çeyrek finalde elenildi.



10 MAÇTA 4 GALİBİYET ALABİLDİ

Karadeniz ekibi, Süper Lig ve kupada ikinci yarıda oynadığı toplam 10 maçta 4 galibiyet elde etti. Ligde 6 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kupada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, toplam 10 resmi maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.