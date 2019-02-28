Öz eleştiri vakti – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Öz eleştiri vakti

Öz eleştiri vakti

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 'na veda ettikleri için büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Doğan, kesinlikle öz eleştiri yapacaklarını belirterek, "O kupayı yeniden kazanarak müzemize getirmeye hem takımımızın hem de taraftarlarımızın çok ihtiyacı vardı. Hepimiz inanmıştık. Ama olmadı. Kötüye kötü diyebilmeliyiz. Bunlardan ders alarak, öz eleştirimizi de yaparak samimiyetle yolumuza devam edeceğiz. Türk futbolunun en büyük sorunu; görevi adalet dağıtmak olan hakemler. Ümraniyespor'un yarı finale yükselmesine asla gölge düşürmeden söylemek isterim ki hiçbir zaman kimseden imtiyaz istemedi! Sadece adil ve güzel bir oyun istedi! Ama o da sizde yok" dedi.
  1. 28.2.2019
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