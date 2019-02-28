Hedefi Erzurum – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Hedefi

Hedefi Erzurum

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Joao Pereira, hızla iyileşiyor.

Portekizli sağ bekin, Erzurumspor mücadelesinde takımda dönmeye hazırlandığı öğrenildi. 26. haftada Dadaşlar ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, öncesinde ligde (D) ve Akhisar ile kozlarını paylaşacak.
  1. 28.2.2019
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