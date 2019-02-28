Rezalet, hüsran – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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, hüsran

Rezalet, hüsran
Yerel gazeteler, Ümraniye maçı sonrası ", hüsran" yorumlarını yaptı ve hakeme yüklendi. Günebakış "Rezalet!", "Ulusoy, penaltı kararı ile 'u bitirdi", "Yüzümüz kızardı", Sonnokta "Hüsran", "Hakemin işgüzarlığı teknik heyet ve futbolcuların ciddiyetsizliğinin sonucu bu", Taka "Kupa hayal oldu", "Sayısız gol fırsatlarından yararlanamayan Karadeniz Fırtınası, kupaya veda etti" başlıklarını kullandı.
  1. 28.2.2019
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