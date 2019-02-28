Kupa hüznü – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Kupa hüznü

Kupa hüznü
'nı en son 2009-10 sezonunda kazanan, sonraki periyotta yalnızca bir kez finali görebilen ve 5 sezon sonra ilk kez bu sezon kupada çeyrek finale kadar yükselebilen 'da, Ümraniye'ye elenmenin üzüntüsü yaşanıyor. Saf dışı kalan bordo-mavili takımda, kupa özlemi 9 sezona yükseldi.
  1. 28.2.2019
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