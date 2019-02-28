Sekiz kez kazanmıştı

Tarihinde 8 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve son olarak 2009- 10 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor, o tarihten bu yana bu sevinci yaşayamıyor.

Fırtına; 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4. turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4. turda, 2014-15 ile 2015- 16'da son 16 turunda, 2016- 17'de gruplarda, 2017-18'de son 16 turunda, bu sezon ise çeyrek finalde veda etti.