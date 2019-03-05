Trabzonspor'da Ünal Karaman savunmaya çözüm arıyor
Trabzonspor, ligde oynadığı 24 maçın sadece beşinde kalesini gole kapatabildi. 19 maçta gollere engel olamayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, Avrupa Kupaları'na katılma hesapları yapıldığı dönemde savunmada yapılan basit hatalara çözüm arıyor.
SAVUNMA KURGUSU ÜZERİNDE DURULUYOR
Kadro derinliği nedeniyle savunma bölgesinde fazla alternatifi bulunmayan ve maç başına 1.5 gol yeme oranıyla oynayan, öte yandan Avrupa Kupaları'na da katılma hesapları yapan bordo-mavililerin savunmasında yaşanan zafiyetlere Teknik Direktör Ünal Karaman çözüm arıyor. Karaman, önümüzdeki haftalarda daha da çekişmeli maçlara gebe olacak olan Süper Lig'de, savunma ve orta saha kurgusu arasındaki uyumu daha üst seviyeye çıkarmak için bu bölgedeki çalışmalara ağırlık verecek. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde elde edemeyen deneyimli teknik adam, yaşanan defans hatalarının üzerinde duruyor. Ligde oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapayamayan ve ağlarında 8 gol gören bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor karşısında gol yemeden yemeden sonuca gitmeyi hedefliyor.
KARAMAN UYARILARINI YAPIYOR
Karaman, takım savunmasında yaşanan sorunlar nedeniyle oyuncularını sık sık uyarıyor. Takım halinde savunma ve takım halinde hücumu düşünmeleri gerektiği noktasında talebelerine telkinlerde bulunan deneyimli teknik adam, oyun içeresinde konsantrasyonlarını bir an bile kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Takım halinde savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli Karaman, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.
- 05.03.2019
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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