Trabzonspor'da Ünal Karaman savunmaya çözüm arıyor
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Ünal Karaman savunmaya çözüm arıyor

'da savunmaya çözüm arıyor

Trabzonspor'da Ünal Karaman savunmaya çözüm arıyor

, ligde oynadığı 24 maçın sadece beşinde kalesini gole kapatabildi. 19 maçta gollere engel olamayan bordo-mavililerde , 'na katılma hesapları yapıldığı dönemde savunmada yapılan basit hatalara çözüm arıyor.

'de oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alan , attığı 42 gole karşılık ise kalesinde 35 gol gördü. 37 puan ile 4. sırada bulunan ekibi, bu sezon ligde oynadığı sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi. 'ı 4-0, 'u 2-0, 'u 3-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği ve BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, diğer müsabakalarda ise kalesini gole kapatamadı.

SAVUNMA KURGUSU ÜZERİNDE DURULUYOR
Kadro derinliği nedeniyle savunma bölgesinde fazla alternatifi bulunmayan ve maç başına 1.5 gol yeme oranıyla oynayan, öte yandan 'na da katılma hesapları yapan bordo-mavililerin savunmasında yaşanan zafiyetlere çözüm arıyor. Karaman, önümüzdeki haftalarda daha da çekişmeli maçlara gebe olacak olan Süper Lig'de, savunma ve orta saha kurgusu arasındaki uyumu daha üst seviyeye çıkarmak için bu bölgedeki çalışmalara ağırlık verecek. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde elde edemeyen deneyimli teknik adam, yaşanan defans hatalarının üzerinde duruyor. Ligde oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapayamayan ve ağlarında 8 gol gören bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor karşısında gol yemeden yemeden sonuca gitmeyi hedefliyor.

KARAMAN UYARILARINI YAPIYOR
Karaman, takım savunmasında yaşanan sorunlar nedeniyle oyuncularını sık sık uyarıyor. Takım halinde savunma ve takım halinde hücumu düşünmeleri gerektiği noktasında talebelerine telkinlerde bulunan deneyimli teknik adam, oyun içeresinde konsantrasyonlarını bir an bile kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Takım halinde savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli Karaman, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.
  1. 05.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Ünal Karaman savunmaya çözüm arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN