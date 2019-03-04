Trabzonlu oldu kızı aldı – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Trabzonlu oldu kızı aldı

Trabzonlu oldu kızı aldı

'nın İnegöl ilçesinde kız istemeye giden koyu taraftarı , müstakbel kayınpederi 'dan "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı aldı.

'nın İnegöl ilçesinde kız istemeye giden koyu taraftarı , müstakbel kayınpederi 'dan "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı aldı. Bunun üzerine Sağlam, bordo-mavili formayı giyerek minareye çıktı ve "Artık Trabzonsporluyum. Bize her yer " dedi.

  1. 4.3.2019
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