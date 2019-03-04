Trabzonlu oldu kızı aldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız istemeye giden koyu Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam, müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'dan "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız istemeye giden koyu Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam, müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'dan "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı aldı. Bunun üzerine Sağlam, bordo-mavili formayı giyerek minareye çıktı ve "Artık Trabzonsporluyum. Bize her yer Trabzon" dedi.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Toplam 4
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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