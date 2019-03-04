Trabzonlu oldu kızı aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız istemeye giden koyu Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam, müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'dan "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı aldı. Bunun üzerine Sağlam, bordo-mavili formayı giyerek minareye çıktı ve "Artık Trabzonsporluyum. Bize her yer Trabzon" dedi.