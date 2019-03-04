Behlül şov – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Behlül şov

Behlül şov

'nın profesyonel sözleşme imzaladığı idmanlarda şov yapıyor.

'nın profesyonel sözleşme imzaladığı idmanlarda şov yapıyor. 18 yaşındaki futbolcu kornerden falso vererek arka arkaya 3 gol attı. Bu anları da sosyal medyada paylaşıldı. taraftarı genç orta sahadan gelecekte önemli işler yapmasını bekliyor.

  1. 4.3.2019
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