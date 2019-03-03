Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a ulaşan bordo-mavili kafileyi Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Futbolcular ve teknik ekibe tezahüratlarla destek veren taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

Havalimanı çalışanları da bordo-mavili takıma yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri arasında kamp yapacağı otele geçti.



Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Uğurcan Çakır

Arda Akbulut

Muzaffer Cem Kablan

Zargo Toure

Majid Hosseini

Hüseyin Türkmen

Ali Osman Karnapoğlu

Filip Novak

Luis Ibanez

Batuhan Artlarslan

Murat Cem Akpınar

Jose Sosa

Yusuf Yazıcı

Abdulkadir Parmak

Vahid Amiri

Anthony Nwakaeme

Caleb Ekuban

Hugo Rodallega

