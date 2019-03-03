Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Trabzon Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a ulaşan bordo-mavili kafileyi Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Futbolcular ve teknik ekibe tezahüratlarla destek veren taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı'ya sevgi gösterilerinde bulundu.
Havalimanı çalışanları da bordo-mavili takıma yoğun ilgi gösterdi.
Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri arasında kamp yapacağı otele geçti.
Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
Uğurcan Çakır
Arda Akbulut
Muzaffer Cem Kablan
Zargo Toure
Majid Hosseini
Hüseyin Türkmen
Ali Osman Karnapoğlu
Filip Novak
Luis Ibanez
Batuhan Artlarslan
Murat Cem Akpınar
Jose Sosa
Yusuf Yazıcı
Abdulkadir Parmak
Vahid Amiri
Anthony Nwakaeme
Caleb Ekuban
Hugo Rodallega
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