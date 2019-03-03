Olcay Şahan’dan indirim istendi – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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’dan indirim istendi

Olcay Şahan’dan indirim istendi

öncesi bırakılan 'ın durumu belirsizliğini koruyor.

öncesi bırakılan 'ın durumu belirsizliğini koruyor. Taraftarlar, tecrübeli oyuncunun affını isterken yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla ilk teması kurdu. Olcay ile tesislerde bir araya gelen idareciler, 1.7 milyon euro'luk alacağında indirim istedi. İlk görüşmede net bir anlaşma sağlanmadı. Taraflar kısa süre içinden yeniden bir araya gelecek.

  1. 3.3.2019
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