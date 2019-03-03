Olcay Şahan’dan indirim istendi

Devre arası kampı öncesi kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Taraftarlar, tecrübeli oyuncunun affını isterken yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla ilk teması kurdu. Olcay ile tesislerde bir araya gelen idareciler, 1.7 milyon euro'luk alacağında indirim istedi. İlk görüşmede net bir anlaşma sağlanmadı. Taraflar kısa süre içinden yeniden bir araya gelecek.