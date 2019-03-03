Olcay Şahan’dan indirim istendi
Devre arası kampı öncesi kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın durumu belirsizliğini koruyor.
Devre arası kampı öncesi kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Taraftarlar, tecrübeli oyuncunun affını isterken yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla ilk teması kurdu. Olcay ile tesislerde bir araya gelen idareciler, 1.7 milyon euro'luk alacağında indirim istedi. İlk görüşmede net bir anlaşma sağlanmadı. Taraflar kısa süre içinden yeniden bir araya gelecek.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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