İstanbul yolcusu

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ünal Karaman yönetiminde antrenman 1.5 saat sürdü. Isınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Şut antrenmanı da gerçekleşti. Bordo-mavililer bugün yapacağı idmanın ardından Kasımpaşa maçı için İstanbul'a hareket edecek.



MAÇA TOPLU GİDİŞ OLACAK

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı öncesi taraftarları için duyuru yaptı. Siteden hazırlanan bildiride "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı doğrultusunda stada toplu halde gidilecektir. Taraftarımızın 17.30'da Beyoğlu Europlaza önünde toplanmaları kararı alınmıştır" denildi.