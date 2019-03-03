İstanbul yolcusu – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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İstanbul yolcusu

, maçı hazırlıklarını sürdürüyor. yönetiminde antrenman 1.5 saat sürdü.

, maçı hazırlıklarını sürdürüyor. yönetiminde antrenman 1.5 saat sürdü. Isınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Şut antrenmanı da gerçekleşti. Bordo-mavililer bugün yapacağı idmanın ardından Kasımpaşa maçı için 'a hareket edecek.

MAÇA TOPLU GİDİŞ OLACAK
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı öncesi taraftarları için duyuru yaptı. Siteden hazırlanan bildiride "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı doğrultusunda stada toplu halde gidilecektir. Taraftarımızın 17.30'da Europlaza önünde toplanmaları kararı alınmıştır" denildi.

  1. 3.3.2019
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