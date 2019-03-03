İstanbul yolcusu
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ünal Karaman yönetiminde antrenman 1.5 saat sürdü.
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ünal Karaman yönetiminde antrenman 1.5 saat sürdü. Isınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Şut antrenmanı da gerçekleşti. Bordo-mavililer bugün yapacağı idmanın ardından Kasımpaşa maçı için İstanbul'a hareket edecek.
MAÇA TOPLU GİDİŞ OLACAK
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı öncesi taraftarları için duyuru yaptı. Siteden hazırlanan bildiride "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı doğrultusunda stada toplu halde gidilecektir. Taraftarımızın 17.30'da Beyoğlu Europlaza önünde toplanmaları kararı alınmıştır" denildi.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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