Trabzonspor'da yönetim futbol takımıyla yemekte buluştu
Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, İstanbul'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'la oynayacağı çeyrek final rövanş maçı için İstanbul'da kampta bulunan Karadeniz ekibinin, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, başkan Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu üyeleri Özer Bayraktar, Tuncay Uzunal ve Eda Lermi Zorer'in de katıldığı yemekte, teknik ekip ve futbolcuların da hazır bulunduğu kaydedildi.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, 26 Şubat Salı günü oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi tüm futbolculara ve teknik heyete başarılar dilediği aktarıldı.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Trabzonspor'da yönetim futbol takımıyla yemekte buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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