Trabzonspor'da zorlu viraj
Spor Toto Süper Lig’de dış sahada zayıf karnesi bulunan Trabzonspor, 11 gün içinde üst üste deplasmanda oynayacağı 3 maçlık zorlu bir periyoda giriyor.
2018-19 sezonunda iç sahada ligin en çok puan toplayan takımları arasında yer alan ve ligdeki 33 puanının 23'ünü evindeki karşılaşmalarda hanesine yazdıran Trabzonspor, dış sahada ise 22 haftalık bölümde beklenen performansı sergileyemedi. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 10 puan elde eden bordo-mavililer, üst üste deplasmanda oynayacağı 3 maçlık zorlu bir periyoda girecek.
İlk olarak yarın ligin 23'üncü haftasında İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, ardından 26 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareket edecek. Bordo-mavililer, 4 Mart'ta ise ligin 24'üncü haftasında İstanbul'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
NOVAK HIRS YAPTI
Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Filip Novak, önceki gün sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı. Ancak hemen tedavisi yapılan Novak, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Ağrıları geçen ve kendisini iyi hisseden Novak, Göztepe maçında formasını geri almak istiyor.
RAKAMLARIN DİLİ
16 | Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçını kaybederek taraftarını üzerken, maçın ilk devresinde ise rakibinden çok üstün oynadı. Fırtına ilk devrede 16 kez topla buluştu, Alanya ise 1 kez.
3 | Aytemiz Alanya maçında penaltı kaçıran Hugo Rodallega, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de attığı son üç gole doğrudan kakı yaptı. 33 yaşındaki forvet 2 kez fileleri sarstı, 1 asist yaptı.
2 | Ligin ikinci devresinde düşüş yaşayan Abdülkadir Ömür, bu sezon 21 lig maçında 1623 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki oyuncu 2 gol attı ve 5 de asist üretti.
- 21.2.2019
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
Trabzonspor'da zorlu viraj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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