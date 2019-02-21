Trabzonspor'da zorlu viraj
21 Şubat 2019, Perşembe
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'da zorlu viraj

Trabzonspor'da zorlu viraj

’de dış sahada zayıf karnesi bulunan , 11 gün içinde üst üste deplasmanda oynayacağı 3 maçlık zorlu bir periyoda giriyor.

2018-19 sezonunda iç sahada ligin en çok puan toplayan takımları arasında yer alan ve ligdeki 33 puanının 23'ünü evindeki karşılaşmalarda hanesine yazdıran , dış sahada ise 22 haftalık bölümde beklenen performansı sergileyemedi. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 10 puan elde eden bordo-mavililer, üst üste deplasmanda oynayacağı 3 maçlık zorlu bir periyoda girecek.

İlk olarak yarın ligin 23'üncü haftasında İzmir'de ile karşılaşacak Trabzonspor, ardından 26 Şubat'ta çeyrek finalinde 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareket edecek. Bordo-mavililer, 4 Mart'ta ise ligin 24'üncü haftasında İstanbul'da ile karşı karşıya gelecek.


NOVAK HIRS YAPTI

Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Filip Novak, önceki gün sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı. Ancak hemen tedavisi yapılan Novak, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Ağrıları geçen ve kendisini iyi hisseden Novak, Göztepe maçında formasını geri almak istiyor.

RAKAMLARIN DİLİ

16 | Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçını kaybederek taraftarını üzerken, maçın ilk devresinde ise rakibinden çok üstün oynadı. Fırtına ilk devrede 16 kez topla buluştu, Alanya ise 1 kez.

3 | Aytemiz Alanya maçında penaltı kaçıran Hugo Rodallega, Trabzonspor'un 'de attığı son üç gole doğrudan kakı yaptı. 33 yaşındaki forvet 2 kez fileleri sarstı, 1 asist yaptı.

2 | Ligin ikinci devresinde düşüş yaşayan Abdülkadir Ömür, bu sezon 21 lig maçında 1623 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki oyuncu 2 gol attı ve 5 de asist üretti.

  1. 21.2.2019
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