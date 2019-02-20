Hazırlıklar başladı
Fırtına, cuma günü oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Fırtına, cuma günü oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Amiri, Abdülkadir Ömür ve Tayyip Ebrar katılmadı. Bordo-mavililer kondisyon çalışmasının ardından yarı saha da çift kale maç yaptı.
TOURE VE ALİ OSMAN'A ÖZEL ÇALIŞMA
Dün sabah yapılan antrenman sonrası 29 yaşındaki stoper Zargo Toure ve 19 yaşındaki stoper Ali Osman Karnapoğlu'na özel program uygulandı. İki oyuncu da idmanın sona ermesinin ardından yardımcı antrenörler nezaretinde bir süre daha çalışmaya devam etti.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
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Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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