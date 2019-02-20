2 farklı tablo sergilendi – Fotomaç – 20 Şubat 2019
20 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri 2 farklı tablo sergilendi

2 farklı tablo sergilendi

2 farklı tablo sergilendi

'in ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçen , ikinci devrenin başlamasıyla tam tersi bir grafik ortaya koydu.

'in ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçen , ikinci devrenin başlamasıyla tam tersi bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısını, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde edip 29 puanla 2. sırada kapatarak sezonun en iyi dönemini geçirdi. Trabzonspor, ikinci yarıda ise 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayıp bu sezon en kötü dönemini yaşadı.

  1. 20.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2 farklı tablo sergilendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN