Sessiz Ekuban
4 golle Rodallega'dan sonra en skorer isimlerden olan Ekuban, ikinci yarıda derin bir sessizliğe büründü.
4 golle Rodallega'dan sonra en skorer isimlerden olan Ekuban, ikinci yarıda derin bir sessizliğe büründü. İkinci devrenin ilk maçında Başakşehir filelerini sarsan Gana asıllı İtalyan futbolcu, ardından 4 karşılaşmada suskun kaldı. Ekuban, Alanyaspor karşısında takımına penaltı kazandırdı ama bunu da Rodallega gole çeviremedi.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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