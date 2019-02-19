Sessiz Ekuban – Fotomaç – 19 Şubat 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Sessiz

Sessiz Ekuban

4 golle 'dan sonra en skorer isimlerden olan , derin bir sessizliğe büründü.

4 golle 'dan sonra en skorer isimlerden olan , derin bir sessizliğe büründü. İkinci devrenin ilk maçında filelerini sarsan Gana asıllı İtalyan futbolcu, ardından 4 karşılaşmada suskun kaldı. Ekuban, karşısında takımına penaltı kazandırdı ama bunu da Rodallega gole çeviremedi.

  1. 19.2.2019
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