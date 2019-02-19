Ibanez varken neden Amiri? – Fotomaç – 19 Şubat 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Ibanez varken neden Amiri?

Ibanez varken neden Amiri?

, Novak'ın sakatlanması üzerine ve Alanya maçlarında sol bekte Amiri'yi oynattı.

, Novak'ın sakatlanması üzerine ve Alanya maçlarında sol bekte Amiri'yi oynattı. Normalde hücum oyuncusu olan Amiri defansta tel tel döküldü. Takımda bulunan sol bek İbanez'in neden oynatılmadığı ise büyük merak konusu oldu.

FORVETLER SINIRDA
Bordo-mavililerin golcüleri Rodallega ve Ekuban, maçına sarı kart sınırında çıkacak. İki isim de kart gördüğü takdirde bir sonraki hafta oynanacak karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

  1. 19.2.2019
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