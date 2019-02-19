Ibanez varken neden Amiri?
Teknik direktör Ünal Karaman, Novak'ın sakatlanması üzerine Galatasaray ve Alanya maçlarında sol bekte Amiri'yi oynattı.
Teknik direktör Ünal Karaman, Novak'ın sakatlanması üzerine Galatasaray ve Alanya maçlarında sol bekte Amiri'yi oynattı. Normalde hücum oyuncusu olan Amiri defansta tel tel döküldü. Takımda bulunan sol bek İbanez'in neden oynatılmadığı ise büyük merak konusu oldu.
FORVETLER SINIRDA
Bordo-mavililerin golcüleri Rodallega ve Ekuban, Göztepe maçına sarı kart sınırında çıkacak. İki isim de kart gördüğü takdirde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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