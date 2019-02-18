İşte çifte standart – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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İşte çifte standart

İşte çifte standart

Konyalı Jahovic, ’ın baldırına bastı atıldı Ceyhun, Sosa’nın baldırına bastı ama atılmadı.

'de hemen her kulüp hakemlerin aynı pozisyonlara farklı davranmasından yakınırken, bu hafta yaşanan aynı iki pozisyon bunu net olarak ortaya koydu. Önceki akşam oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında Jahovic, sarı-lacivertli oyuncu 'ın baldırına bastı. VAR'a giden hakem , Jahovic'i kırmızı ile attı. Dün de Alanyalı Ceyhun, Trabzonsporlu Sosa'ya aynı hareketi yaptı. Jahovic gibi o da baldıra bastı. Ancak hakem Suat Arslanboğa, VAR'a gitmedi ve sarı kart ile geçiştirdi. Birbirinin kopyası olan bu iki pozisyonda iki ayrı karar verilmesi taraftarın tepkisini çekti.

İŞTE O POZİSYONLAR


  1. 18.2.2019
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