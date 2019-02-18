İşte çifte standart

Türkiye'de hemen her kulüp hakemlerin aynı pozisyonlara farklı davranmasından yakınırken, bu hafta yaşanan aynı iki pozisyon bunu net olarak ortaya koydu. Önceki akşam oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında Jahovic, sarı-lacivertli oyuncu Sadık'ın baldırına bastı. VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, Jahovic'i kırmızı ile attı. Dün de Alanyalı Ceyhun, Trabzonsporlu Sosa'ya aynı hareketi yaptı. Jahovic gibi o da baldıra bastı. Ancak hakem Suat Arslanboğa, VAR'a gitmedi ve sarı kart ile geçiştirdi. Birbirinin kopyası olan bu iki pozisyonda iki ayrı karar verilmesi taraftarın tepkisini çekti.



İŞTE O POZİSYONLAR





