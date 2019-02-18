İşte çifte standart
Konyalı Jahovic, Sadık’ın baldırına bastı atıldı Ceyhun, Sosa’nın baldırına bastı ama atılmadı.
Türkiye'de hemen her kulüp hakemlerin aynı pozisyonlara farklı davranmasından yakınırken, bu hafta yaşanan aynı iki pozisyon bunu net olarak ortaya koydu. Önceki akşam oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında Jahovic, sarı-lacivertli oyuncu Sadık'ın baldırına bastı. VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, Jahovic'i kırmızı ile attı. Dün de Alanyalı Ceyhun, Trabzonsporlu Sosa'ya aynı hareketi yaptı. Jahovic gibi o da baldıra bastı. Ancak hakem Suat Arslanboğa, VAR'a gitmedi ve sarı kart ile geçiştirdi. Birbirinin kopyası olan bu iki pozisyonda iki ayrı karar verilmesi taraftarın tepkisini çekti.
İŞTE O POZİSYONLAR
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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