Bakan Turhan zıyaret ettı – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri zıyaret ettı

zıyaret ettı

Bakan Turhan zıyaret ettı

Ulaştırma ve , Kulübü’ne geldi. Başkan ve ile sohbet etti.

'un dün önemli bir misafiri vardı. Ulaştırma ve Mehmet , Trabzon'daki ziyaretlerini sürdürürken, bordo-mavili kulübün binasına da geldi. 'ı, Karadeniz Fırtınası'nın başkanı Ahmet Ağaoğlu, ve yöneticiler karşıladı. Bakan Turhan, keyifli bir futbol sohbeti yaptı. Turhan'a adının yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması ve bordo-mavi kaşkol hediye edildi. Turhan, teşekkür ederken, bordo-mavili kulübe başarı diledi.
  1. 17.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Turhan zıyaret ettı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN