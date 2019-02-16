Trabzonspor'un gençlerinden adeta önlenemez yükseliş

Süper Lig'de yabancı sınırının yoğun bir şekilde tartışıldığı bu dönemde genç oyunculara ağırlık veren kulüplerin sayısı her geçen gün azalıyor. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen ligde değerini en fazla yükseltenler yine gençler oldu. Trabzonspor'un başarılı futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, gösterdikleri performansla 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana piyasa değerini en fazla yükselten isimler olmayı başardı. Transfermarkt'ta yer alan verilere göre söz konusu tarihte sadece 700 bin euro olan 19 yaşındaki Abdülkadir, 1 senede ortaya koyduğu performansla ligin en fazla değer kazanan futbolcusu oldu.

İNANILMAZ ŞEKİLDE ARTTI



Abdülkadır'in mevcut durumda güncel piyasa değeri tam 10 milyon euro. Yani başarılı orta sahanın değeri, sadece 1 sene içinde tam 9 milyon 300 bin euro'luk bir artış yaşamış durumda. Abdülkadir'i bu alanda takım arkadaşı Yusuf Yazıcı takip ediyor. Yusuf da 1 senede piyasa değerinde 8 milyon 500 bin euro'luk bir artış yaşadı. 1 Ocak 2018 itibariyle 2 milyon 500 bin euro değere sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili forma altında sergilediği güzel oyunla Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. 11 milyon euro'ya yükselen Yusuf, takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.



SAHNE SENİN MESSİ



Teknik direktör Ünal Karaman'ın eleştirilen Abdülkadir Ömür'e, Galatasaray derbisinin ardından "Hafif bir sakatlığı var, o bizim için çok özel bir oyuncu" diyerek sahip çıktığı Abdülkadir Ömür kendine geldi. Hafta başından itibaren antrenmanlarda oldukça hırslı gözüken ve birbirinden güzel gollere imza atan 19 yaşındaki yıldız, Sosa'nın da oynayabilecek seviyeye gelmesiyle daha çok forma giydiği sağ kanattaki yerine geri dönecek. Karaman da genç oyuncusundan yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda daha istekli olmasını talep etti.



KULAKLARINIZI TIKAYIN



Başkan Ahmet Ağaoğlu, son dönemde Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak ve genç kaleci Arda Akbulut'un isminin transferlerle anılmasına tepki gösterdi. Ağaoğlu, bu tür haberlerin oyuncuların kafasını karıştırdığını belirterek, "Olmayan tekliflerin var gibi yazılması sadece futbolcuların kafasını karıştırır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz ve sezon sonuna kadar en önemli hedeflerimizden birisi bu olacak" dedi. Ağaoğlu, genç isimlerle de konuşarak, "Kulaklarınızı tıkayın. Böyle bir teklif olması durumunda en doğru kararı sizinle oturup birlikte veririz. Siz şu an için sadece işinizi yapın" dedi.