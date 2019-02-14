Rodallega 18 puana katkı yaptı
Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta sadece 513 dakika sahada kalan Rodallega, 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta sadece 513 dakika sahada kalan Rodallega, 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Bu sezon ise 21 maçta bin 785 dakika görev alıp ligdeki gol sayını da 11'e yükseltmeyi başaran, 33 yaşındaki forvet 18 puana katkı yaptı. 21 hafta sonunda 33 puanı bulunan Trabzonspor, Kolombiyalı forvetin gol attığı maçlarda 18 puan kazandı. Tecrübeli oyuncunun filereri sarstığı 9 maçta bordo-mavililer 1 kez yenildi, 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Rodallega 18 puana katkı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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