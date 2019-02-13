Ahmet Ağaoğlu: Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız
13 Şubat 2019, Çarşamba
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: Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız

Ahmet Ağaoğlu: Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız

kulüp başkanı , birlik, beraberlik ile gençlerin önünü açacaklarını, Trabzonspor'u tüm hedeflerine ulaştıracaklarını ve tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını söyledi.

Başkanı , bordo-mavili kulübün aylık dergisinde taraftara seslendi. Ligde de kupada da mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Ağaoğlu, "Takımımızda yer alan oyuncularımızın sergiledikleri oyun, yıllardır arzu ettiğimiz, özlemini çektiğimiz Trabzonspor kimliğinin sahaya yansıması anlamında umut veriyor. Dahası, oldukça düşük yaş ortalamasına sahip olması ve 'de görülmemiş bir oranda altyapı futbolcularını bünyesinde bulundurması sebebiyle de gelecek adına hepimizi heyecanlandırıyor. Trabzonsporumuzun bugün kadrosunda yer alan 29 oyuncunun 16'sı altyapımızdan A takıma yükselen gençlerimiz. Yani, takımın yüzde 55'i altyapı oyuncularından kurulu. Bu, Türk futboluna emsal olacak bir yapılanmaya işaret ediyor" dedi.

"TRABZONSPORUMUZU TÜM HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ"
A takım teknik ekibinin, Trabzonspor altyapısının başarısını gençlere duyduğu güven ile taçlandırdığını vurgulayan ve tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Pek çok insanının 'risk' olarak yorumlayacağı bir karar alarak bu genç oyuncuları oyun içinde değerlendirerek onlara büyük bir özgüven kazandırdı. Bizler de destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Trabzon'un bu gençlerin önünü açacak ve Trabzonsporumuzu tüm hedeflerine ulaştıracağız. İnanıyorum ki Akyazı, bu birlik beraberliğin mabedi olacak. Tıpkı sizlere yazdığım o mektuptaki gibi; birileri ceza dese de biz 'ödül' adledeceğiz. Birileri 'yaptırım' diyecek, biz 'mükafat.' Birileri 'VAR' diyecek, biz ısrarla 'yok' diyeceğiz. Çünkü bizim için bordo maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok! Pusulamız Trabzonspor, rotamız Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız. Biz zaten unutmamıştık Ancak çok yakın bir zamanda tüm 'ye hatırlatacağız!" ifadelerini kullandı.

  1. 13.2.2019 09:46
  2. Güncelleme: 13.2.2019 11:02
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