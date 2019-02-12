Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'da Aytemiz maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Aytemiz ile karşılaşacak , bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde, 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 12.2.2019 18:20
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