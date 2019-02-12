Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 12.2.2019 18:20
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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