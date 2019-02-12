Büyük skandal
Ümit Öztürk, Fatih Terim ile fotoğraf çektiriyor!
Geçtiğimiz sezon nisan ayında Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Ümit Öztürk ile ilgili şok görüntüler ortaya çıktı. 70. dakikada Alanyasporlu futbolcu geriden çıkıp kaleci Muslera ile karşı karşıya kalmış, Uruguaylı eldiven tarafından düşürülmüştü. Herkes penaltı ve kırmızı kart beklerken Ümit Öztürk ofsayt gerekçesiyle pozisyonu iptal etmişti. O maç Cimbom'un galibiyeti ile tamamlanmıştı. Ardından pozisyonla ilgili güney ekibi isyan etmiş ve sert açıklamalar yapmıştı. Ama Öztürk'ün skandalları bununla da bitmedi. Maç biter bitmez duşunu alıp eşofmanlarını giyerek Aslan'ın hocası Fatih Terim'in önünü kesen Öztürk, eşi ve çocukları resim çektirmek için adeta yarıştılar. O görüntüler kameralara yansırken, Öztürk'ün saklanmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Aynı Ümit Öztürk, pazar günü oynanan G.Saray-Trabzonspor derbisinde verdiği kararlarla tüm Türkiye'nin sert tepkisini çekti.
- 12.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Büyük skandal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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