Büyük skandal – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Büyük skandal

Büyük skandal

, ile fotoğraf çektiriyor!

Geçtiğimiz sezon nisan ayında Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi ile ilgili şok görüntüler ortaya çıktı. 70. dakikada Alanyasporlu futbolcu geriden çıkıp kaleci Muslera ile karşı karşıya kalmış, Uruguaylı eldiven tarafından düşürülmüştü. Herkes penaltı ve kırmızı kart beklerken Ümit Öztürk ofsayt gerekçesiyle pozisyonu iptal etmişti. O maç Cimbom'un galibiyeti ile tamamlanmıştı. Ardından pozisyonla ilgili güney ekibi isyan etmiş ve sert açıklamalar yapmıştı. Ama Öztürk'ün skandalları bununla da bitmedi. Maç biter bitmez duşunu alıp eşofmanlarını giyerek Aslan'ın hocası 'in önünü kesen Öztürk, eşi ve çocukları resim çektirmek için adeta yarıştılar. O görüntüler kameralara yansırken, Öztürk'ün saklanmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Aynı Ümit Öztürk, pazar günü oynanan G.Saray-Trabzonspor derbisinde verdiği kararlarla tüm 'nin sert tepkisini çekti.

  1. 12.2.2019
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