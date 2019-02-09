Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan Galatasaray maçı kadrosunda yok
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Basına kapalı gerçekleşen son antrenmana Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın ise katılmadıkları öğrenildi.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde 21. haftaya Galatasaray 36 puanla ikinci, Trabzonspor ise 33 puan ve averajla beşinci sırada girdi.
Sezonun ikinci yarısına aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak hem rakibi ile puan farkını kapatmak hem de zirve takibini sürdürmek istiyor.
Bu sezon "Üç büyükler"e karşı kaybetmedi
Trabzonspor, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında bu sezon maç kaybetmedi.
İlk yarıda evindeki maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, İstanbul'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Trabzonspor ayrıca, yarın sahadan galip ayrılması durumunda Galatasaray'ı deplasmanda 840 gün sonra yenmiş olacak. Bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Ekim 2016'da almıştı.
Hazırlıklar tamamlandı
Trabzonspor, kendi tesislerinde basına kapalı yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sakatlığı bulunan oyunculardan Jose Sosa'nın antrenmanda yer aldığı, Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın ise son çalışmaya katılmadıkları öğrenildi.
Trabzonspor kafilesi öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.
- 9.2.2019 12:00
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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