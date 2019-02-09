Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan Galatasaray maçı kadrosunda yok
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'da Novak ve Uğurcan maçı kadrosunda yok

Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan Galatasaray maçı kadrosunda yok

, 'in 21. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Basına kapalı gerçekleşen son antrenmana ve 'ın ise katılmadıkları öğrenildi.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 21. haftaya 36 puanla ikinci, ise 33 puan ve averajla beşinci sırada girdi.

Sezonun ikinci yarısına aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak hem rakibi ile puan farkını kapatmak hem de zirve takibini sürdürmek istiyor.

Bu sezon "Üç büyükler"e karşı kaybetmedi
Trabzonspor, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında bu sezon maç kaybetmedi.

İlk yarıda evindeki maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, 'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor ayrıca, yarın sahadan galip ayrılması durumunda Galatasaray'ı deplasmanda 840 gün sonra yenmiş olacak. Bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Ekim 2016'da almıştı.

Hazırlıklar tamamlandı
Trabzonspor, kendi tesislerinde basına kapalı yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan 'nın antrenmanda yer aldığı, ve 'ın ise son çalışmaya katılmadıkları öğrenildi.

Trabzonspor kafilesi öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.

  1. 9.2.2019 12:00
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