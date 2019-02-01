Cezalara inat Akyazı'ya

Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından "Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun mesajı var" konulu bir video yayınladı. Videoda camiaya seslenen Ağaoğlu, TFF ve kurullarının verdiği cezalara gönderme yaparak, taraftarları Ankaragücü maçına davet etti. İşte Ağaoğlu'nun büyük ilgi gören o mesajı: "Değerli taraftarlarımız, birileri ceza desin biz ödül diyelim. Birileri yaptırım desin biz mükafat. Birileri VAR desin biz ısrarla yok diyelim. Bordo maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok. Pusulamız Trabzonspor ise eğer rotamız Akyazı olsun. Cumartesi saat 16.00'da yuvamızda buluşalım."

TBB ANLAŞMASI ÇÖZER

Ahmet Ağaoğlu artık UEFA'nın kararını bekleyeceklerini belirtti. Başkan, Türkiye Bankalar Birliği ile kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırmasının önemine dikkat çekerek, "Gereğini yapmayan kulüplere verilecek olan yaptırımlar çok kısa süre içerisinde devreye girer de artık biz de burada UEFA kapılarında bu tür şeyleri anlatmak zorunda kalmayız" dedi.

"HER TÜRK EKİBİ BUNU YAPMALI"

UEFA; FFP toplantısında Trabzonspor'un altyapıya yönelmesini övüp, tüm Türk takımlarına örnek gösterdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Nyon'da UEFA ile 2016'da yapılan Finansal Fair Play anlaşması konusunda bir görüşme yaptı. Transfer yasağının gölgesindeki görüşmenin beklenenden iyi geçtiği bildirildi. Bordo-mavililer, geçmişteki zararlara karşılık Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanacak yapılandırılma anlaşması ve hayata geçirdikleri 'Yerli Trabzonspor' projesiyle FFP müfettişlerini etkilemeye çalıştı. Uğurcan, Abdülkadir, Yusuf ve Hüseyin'i yakından takip eden UEFA'nın FFP müfettişinin, "Diğer Türk takımlarından beklediğimiz sizin yaptığınız" sözleri ile Ağaoğlu'nu kutladığı öğrenildi.