Trabzonspor Sivas deplasmanında galibiyet hedefliyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem yeni bir puan serisi başlatmak, hem de yeniden zirve yarışına tutunmak istiyor.
Süper Lig'in ikinci yarısına Medipol Başakşehir yenilgisiyle başlayan ve ligde 5 maç sonra kaybeden Trabzonspor, 19'uncu hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
KADRO BÜYÜK ORANDA KORUNACAK
Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira ve Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında bulunan Amiri ile Hosseini'den bun maçta faydalanamayacak. Karaman'ın ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçındaki 11'ini büyük oranda koruyarak sadece sakat olan Pereira'nın yokluğunda Kamil Ahmet'i sağ bekte oynatıp orta alanda ise Batuhan'a görev vermesi bekleniyor.
SİVASSPOR İLE 26'NCI RANDEVU
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta Trabzonspor'un 13, ev sahibi Sivasspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.
TRABZONSPOR'UN DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira, Sosa.
CEZALI: Yok
- 26.1.2019 09:43
- Güncelleme: 26.1.2019 10:30
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Trabzonspor Sivas deplasmanında galibiyet hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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