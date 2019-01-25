Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın affı gündemde
Trabzonspor'da bir süredir kadro dışı olan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Olcay Şahan'ın affı gündeme geldi.
Trabzonspor yönetimi de kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcu ile bir toplantı gerçekleştirecek. Yapılacak olan bu görüşmede iki tarafta belli konularda anlaşmaya varabilirse, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın fikri alınacak. Yaşanan tatsızlık sonrası Olcay Şahan'ın, Karaman'dan özür dilemesi durumunda yönetim de oyuncunun affedilmesini gündemine alarak yeniden takıma dönmesinin yolunu açacak.
Transfer tahtasının açılmadığı dönemde Olcay'ın affedilme olasılığının yüksek olduğu bu dönemde her oyuncusundan yararlanmak isteyen Ünal Karaman'ın bu konuda vereceği karar etkili olacak.
- 25.1.2019 11:04
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın affı gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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