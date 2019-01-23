Haluk Şahin: “VAR konuşmalarının açıklanmasını talep ediyoruz”
23 Ocak 2019, Çarşamba
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: “VAR konuşmalarının açıklanmasını talep ediyoruz”

Haluk Şahin: “VAR konuşmalarının açıklanmasını talep ediyoruz”

Futbol Şube Sorumlusu , Pazar günü oynadıkları maçında görevli olan VAR ve hakemlerinin konuşma kayıtlarının açıklanmasını istedi.

, karşılaşmasında maçın sonucuna direkt etki edecek 11 kritik yanlışın yapıldığını belirterek, "Ne ilginçtir ki bu pozisyonların hiçbirinde VAR'a gidilme gereği bile duyulmadı. Kulübü olarak bu konuşmaların kamuoyunu doğrudan ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle müsabaka hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi ile hakemlerinin arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını talep ediyoruz" dedi.

"KONUŞMALAR NEDEN GİZLİ"
Tüm maçlarındaki VAR konuşmalarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğine de belirten Şahin, "Hafta sonu Akyazı'da bir uçak düştü ve biz bu uçağın neden düştüğünü öğrenebilmek amacıyla o kara kutunun açılmasını istiyoruz. Sadece Trabzonspor için değil tüm Süper Lig maçlarındaki VAR konuşmaları şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Mesela 1'inci Lig'de de VAR uygulaması var. Orada VAR'a gidilen bütün pozisyonlarda hakemlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları canlı veriliyor ve herkes izliyor. Bizde neden gizli" ifadelerini kullandı.

  1. 23.1.2019 14:52
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