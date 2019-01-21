Yine Meler yine facia

Trabzonspor, dün Başakşehir'e 4-2 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sosa, Onazi, Amiri ve Hosseini gibi önemli oyuncularından yoksun olan Fırtına'ya asıl darbeyi hakem Halil Umut Meler vurdu. Maça fırtına gibi başlayan Karadeniz ekibinin hızını Meler kesti. 19. dakikada Clichy'nin sert darbesi ile Pereira'nın burnu kanadı. Meler kart göstermedi, itiraz eden Portekizli sağ beke sarı gösterdi. 28'de olmayan pozisyonda Ekuban'a sarı çıkardı. 1-0 Başakşehir öndeyken Ekuban'ın ceza sahasında bariz bir şekilde Clichy tarafından itilmesine de 'devam' dedi. Burada VAR ile iletişime geçen Meler, pozisyonu devam ettirdi. 28'de az kalsın burnu kırılan Pereira'nın 43'te bu kez Arda ayağını kırdı, yine kart yok. 34 yaşındaki sağ bek sedye ile çıktı. Başakşehir'in Clichy ile bulduğu ikinci golden önce Arda, net olarak Abdülkadir'in ayağına bastı, hakem es geçti. Meler'i VAR da uyarmadı. Ekuban'ın kendi kalesine attığı golde de Arda'nın 24 yaşındaki Ganalı oyuncuya faul yaptığı net olarak gözükürken, Meler buna da 'devam' dedi. İtirazdan Pereira'ya sarı gösteren, hemen her pozisyonda İstanbul ekibi lehine karan veren Meler, 71'de İrfan Can'ın el kol hareketi yapmasını da es geçti.

LİGİN KADERİ İLE OYNADI

Hakem Umut Meler dün Trabzonspor taraftarının olduğu kadar şampiyonluk yarışındaki diğer takım taraftarlarının da büyük tepkisini çekti. Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş taraftarı da "Başakşehir'in kazanması için elinden geleni yaptı. Madem şampiyon belli o zaman biz neden mücadele edelim ki? Meler sayesinde Başakşehir puan kaybetmedi. Puan farkının bu şekilde kapanması mümkün değil" ifadesini kullandı.



DERBİYİ DE KATLETMİŞTİ

Hakem Meler, 16. haftadaki 2-2 biten Beşiktaş-Trabzon maçında da bordo-mavililerin büyük tepkisini çekmişti. Meler, Rodellega'nın net penaltısını vermemiş, Amiri'nin ayağını delen Adriano'yu atamamış ve Caner'e de kırmızı gösterememişti. Ayrıca bir kere VAR'a gidilen maçı 7 dakika uzatmış, siyah-beyazlılar son saniyelerde gol atmıştı.



PEREİRA'NIN AYAĞI KIRILDI

Arda'nın arkadan sert girerek sakatladığı ama sarı kart bile görmediği Pereira'dan kara haber... 44. dakikada sakatlanan 34 yaşındaki sağ bekin sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. En az 1.5 ay yok. Sosa ve Onazi'den sonra Pereira da ciddi şekilde sakatlandı.