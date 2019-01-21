Kadroda tek değişiklik – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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Kadroda tek değişiklik

Kadroda tek değişiklik

, kupa maçındaki kadrodan tek değişiklik yaptı.

, kupa maçındaki kadrodan tek değişiklik yaptı. karşılaşmasında Batuhan'ı yedeğe çeken Karaman, Nwakaeme'yi 11'e aldı. Sakat olan Onazi ve Sosa ile milli takımda olan Amiri ile Hosseini yoktu.
  1. 21.1.2019
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