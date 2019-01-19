Trabzonspor Medipol Başakşehir maçına hazır
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.
Antrenmanda taktik çalışması yapan takımın, yarın ki maç için kampa girdiği aktarıldı.
Ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor'la oynanan maçta yaşadığı sakatlığa bağlı olarak ameliyat edilen ve koltuk değnekleri yardımıyla yürüyen Onazi de antrenmanı izledi.
Öte yandan, yaşadığı Bursa'da bir süredir tedavi gören bordo-mavili takımın taraftarı Mehmet Can Aydın'ın antrenman öncesi Karaman ve futbolcularla bir araya geldiği belirtildi.
Futbolcular ve Karaman'ın imzasını taşıyan forma hediye edilen Mehmet Can'ın, "Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Trabzonspor benim canım. İnşallah yarın da güzel bir galibiyet alırız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.
- 19.1.2019 21:19
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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