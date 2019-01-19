Trabzonspor Medipol Başakşehir maçına hazır
19 Ocak 2019, Cumartesi
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maçına hazır

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçına hazır

, 'in 18. haftasında yarın 'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde 'nde yapılan antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmanda taktik çalışması yapan takımın, yarın ki maç için kampa girdiği aktarıldı.

Ligin 17. haftasında 'la oynanan maçta yaşadığı sakatlığa bağlı olarak ameliyat edilen ve koltuk değnekleri yardımıyla yürüyen Onazi de antrenmanı izledi.

Öte yandan, yaşadığı Bursa'da bir süredir tedavi gören bordo-mavili takımın taraftarı Mehmet Can Aydın'ın antrenman öncesi Karaman ve futbolcularla bir araya geldiği belirtildi.

Futbolcular ve Karaman'ın imzasını taşıyan forma hediye edilen Mehmet Can'ın, "Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Trabzonspor benim canım. İnşallah yarın da güzel bir galibiyet alırız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

  1. 19.1.2019 21:19
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