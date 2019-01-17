Sadri Şener'den Trabzonspor Kulübüne ziyaret
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.
Trabzonspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, eski başkan Sadri Şener, eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yönetici Ömürden Yavuz ve eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştükleri belirtildi.
Şener'in, bordo-mavili takımın son dönemdeki çıkışının kendisini mutlu ettiğini dile getirdiği, bundan sonraki müsabakalarda da başarı temennisinde bulunduğu aktarıldı.
Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun da Şener'in ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını vurguladığı kaydedildi.
- 17.1.2019 18:55
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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