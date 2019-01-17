Sadri Şener'den Trabzonspor Kulübüne ziyaret
17 Ocak 2019, Perşembe
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Sadri Şener'den Kulübüne ziyaret

Sadri Şener'den Trabzonspor Kulübüne ziyaret

'un eski başkanı Sadri Şener, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, eski başkan Sadri Şener, eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yönetici Ömürden Yavuz ve eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü 'ın bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, kulüp genel sekreteri , yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör ile görüştükleri belirtildi.

Şener'in, bordo-mavili takımın son dönemdeki çıkışının kendisini mutlu ettiğini dile getirdiği, bundan sonraki müsabakalarda da başarı temennisinde bulunduğu aktarıldı.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun da Şener'in ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını vurguladığı kaydedildi.

  1. 17.1.2019 18:55
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