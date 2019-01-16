Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları başlıyor
Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları başlıyor.
Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları başlıyor.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2018-2019 futbol sezonunun ikinci yarısında oynanacak tüm resmi müsabakalarda geçerli olacak yarı sezon kombinelerinin satışının 18 Ocak Cuma günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.
Kombine fiyatlarının sezon başı açıklanan fiyatların yüzde 50'si oranında olacağının vurgulandığı açıklamada, başka indirim yapılamayacağı aktarıldı.
Buna göre kombine fiyatları, platinum B blok? 2 bin 250 lira, platinum A-C blok 2 bin lira, VIP gold bin 250 lira, VIP silver ?bin lira, kategori 1 (Batı 1) 450 lira, kategori 2 (Batı 2) 350 lira, kategori 3 (Doğu 1) 300 lira, kategori 4 (Doğu 2) 250 lira, kategori 5 (Doğu 3) 200 lira, kale arkaları için de 125 lira olarak tespit edildi.
Kombine satışlarının, Trabzon Atatürk Alanı Passolig Kombine Satış Gişesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı ile Passolig internet sitesinden gerçekleştirileceği kaydedildi.
- 16.1.2019 23:05
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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