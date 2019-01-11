Kaleye yeni aday: Erce Kardeşler – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Kaleye yeni aday:

Kaleye yeni aday: Erce Kardeşler

Fırtına, kale için 'lu 'e talip oldu. ve Esteban'ı gözden çıkardıktan sonra alternatif kaleci arayışına geçen bordo- mavililerin, 24 yaşındaki file bekçisi için teklif yaptığı belirtildi.

Fırtına, kale için 'lu 'e talip oldu. ve Esteban'ı gözden çıkardıktan sonra alternatif kaleci arayışına geçen bordo- mavililerin, 24 yaşındaki file bekçisi için teklif yaptığı belirtildi. 'ın da ilgilendiği Erce için Altınordu'nun 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

  1. 11.1.2019
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