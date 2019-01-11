Kaleye yeni aday: Erce Kardeşler

Fırtına, kale için Altınordu'lu Erce Kardeşler'e talip oldu. Onur Kıvrak ve Esteban'ı gözden çıkardıktan sonra alternatif kaleci arayışına geçen bordo- mavililerin, 24 yaşındaki file bekçisi için teklif yaptığı belirtildi. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erce için Altınordu'nun 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.