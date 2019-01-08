Trabzonspor Yönetim Kurulu'dan Vali Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Çevik’e ziyaret
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik’i ziyaret etti.
Trabzonspor Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'e isimlerinin yazılı olduğu forma ve plaket hediye etti. Asbaşkan Alp, Ustaoğlu ve Çevik'e Trabzonspor'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
Ustaoğlu ile Çevik ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, yönetim kuruluna plaket takdim ettiler.
- 8.1.2019 18:31
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Trabzonspor Yönetim Kurulu'dan Vali Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Çevik’e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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