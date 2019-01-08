Trabzonspor Yönetim Kurulu'dan Vali Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Çevik’e ziyaret – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Trabzonspor Yönetim Kurulu'dan Vali Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Çevik’e ziyaret

Trabzonspor Yönetim Kurulu'dan Vali Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Çevik’e ziyaret

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve , ve Müdürü ’i ziyaret etti.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve , ve Müdürü 'i ziyaret etti.

ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'e isimlerinin yazılı olduğu forma ve plaket hediye etti. Asbaşkan Alp, Ustaoğlu ve Çevik'e Trabzonspor'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
Ustaoğlu ile Çevik ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, plaket takdim ettiler.
  1. 8.1.2019 18:31
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