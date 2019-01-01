Trabzonspor'un marka yüzü Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı
01 Ocak 2019, Salı
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'un marka yüzü Abdülkadir Ömür ve

Trabzonspor'un marka yüzü Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı

İki yıldız hem altyapıdan gelen gençlere yardım edip yol gösterecek hem de ’un marka yüzü olacak.

Fırtına devre arasından sonra A takım bünyesinde altyapıdan gelen en az 10 oyuncuyu barındırarak, Türkiye'de bir ilke imza atmaya çalışacak. Bu yeni yapılanma sayesinde oyuncu ödemelerinde ciddi bir tasarrufa gidecek bordo-mavililer diğer gençlerin de önünü açacak. Yönetimin bu yeni yapılanma sürecinde üç sezondur A takımda bulunan Abdülkadir Ömür ile 'ya önemli sorumluluklar yükleyecek. İkili sık sık altyapıdan oyuncularla bir araya gelerek gelişim süreçlerini, A takımda yaşanabilecek sorunları ve farklılıkları anlatacak. İki oyuncuyu aynı zamanda marka yüzü olarak kullanmayı planlayan bordo-mavililer diğer gençler Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'ı da aktif olarak değerlendirecek.


EKUBAN: iYi Ki GELMiŞiM

Sezon başında Leeds United'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Caleb Ekuban, Trabzon'da oldukça mutlu olduğunu söyledi. Gana asıllı İtalyan forvet, ülke basınına yaptığı açıklamada, Türkiye tercihinin başta birçok kişiye yanlış geldiğini hatırlatarak, "Ancak ben o dönemde aldığım karardan mutluydum. Bize Trabzonspor'da çok büyük değer veriyorlar. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ancak beni alacaklarına inanıyorum" dedi.

  1. 1.1.2019
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