Trabzonspor'un marka yüzü Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı
İki yıldız hem altyapıdan gelen gençlere yardım edip yol gösterecek hem de Trabzonspor’un marka yüzü olacak.
Fırtına devre arasından sonra A takım bünyesinde altyapıdan gelen en az 10 oyuncuyu barındırarak, Türkiye'de bir ilke imza atmaya çalışacak. Bu yeni yapılanma sayesinde oyuncu ödemelerinde ciddi bir tasarrufa gidecek bordo-mavililer diğer gençlerin de önünü açacak. Yönetimin bu yeni yapılanma sürecinde üç sezondur A takımda bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'ya önemli sorumluluklar yükleyecek. İkili sık sık altyapıdan oyuncularla bir araya gelerek gelişim süreçlerini, A takımda yaşanabilecek sorunları ve farklılıkları anlatacak. İki oyuncuyu aynı zamanda marka yüzü olarak kullanmayı planlayan bordo-mavililer diğer gençler Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'ı da aktif olarak değerlendirecek.
EKUBAN: iYi Ki GELMiŞiM
Sezon başında Leeds United'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Caleb Ekuban, Trabzon'da oldukça mutlu olduğunu söyledi. Gana asıllı İtalyan forvet, ülke basınına yaptığı açıklamada, Türkiye tercihinin başta birçok kişiye yanlış geldiğini hatırlatarak, "Ancak ben o dönemde aldığım karardan mutluydum. Bize Trabzonspor'da çok büyük değer veriyorlar. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ancak beni alacaklarına inanıyorum" dedi.
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
Trabzonspor'un marka yüzü Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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