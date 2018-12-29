O sene bu sene
29 Aralık 2018, Cumartesi
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O sene bu sene

O sene bu sene

haftalardaki müthiş çıkış, bordo-mavili camiayı iyice umutlandırdı.

Trabzon'u şampiyonluk ateşi sardı. İlk yarının bölümünde adeta fırtına koparan ve 8 yıl sonra yeniden devreyi 2. sırada kapatan Fırtına, ikinci yarıya da aynı hava ile girip şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyor. Son dönemde taraftar ve camiada "O sene bu sene" sözü daha gür bir şekilde çıkmaya başladı. Takıma olan güven başarılı sonuçlar ile artarken, son maçlardaki müthiş tribün desteği de Trabzon'un yıllar sonra yeniden havaya girdiğini gösteriyor.

EMİN ADIMLARLA YÜRÜRÜZ
2019'da şampiyonluk için savaşmaya kararlı olan bordo-mavililerde teknik direktör ise hedefe adım adım yürüyeceklerini söyledi. Karaman, "Böylesi özveri ile zor şartlarda yüreğini ortaya koyan takıma sahip olduğum için mutluyum. İkinci yarıda da her maçı final olarak görüp hedef yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

6 PUANLIK MAÇ
'in ilk yarısında lider ile puan farkını 6'ya indiren , ikinci devrenin ilk haftasında ise sahasında konuk edeceği rakibiyle 6 puan değerinde çok önemli bir maça çıkacak. Devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlayan bordo-mavililerde, sakat oyuncular nedeniyle takıma yeni isimlerin katılması planlanıyor.

MÜTHİŞ YÜKSELİŞ
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında iki farklı görüntü çizdi. İlk 6 haftada 7 puanla 12. sırada yer alan Trabzonspor, 17. haftada sonunda ise 10 basamak birden çıkarak 29 puanla averajla ikinci sıraya yerleşti. 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fırtına öncesi, rakiplerine 'şampiyonluk yarışı içinde ben de varım' mesajını gönderdi.

YiNE AYNI SiSTEM
Yönetim sezon başında uygulamaya koyduğu transfer politikasını devre arasında da aynı şekilde uygulamayı planlıyor. Bordo-mavili kulüp; Castillo, Bero, Muhammet Beşir ve Okay'dan ise toplam 9 milyon 260 bin euro gelir elde etmişti. Nwakaeme, Ekuban, Hosseini , Amiri ve Toure'nin transferlerine ise 2 milyon 700 bin euro ödenmişti.

MİNİ YORUM I YÜK ÇOK AĞIR - NECMİ PEREKLİ
Son haftalardaki performansı ile yükselişe geçen ve 8 yıl sonra ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor, ikinci yarıda da kendine yakışanı yapacaktır. Bu nedenle yıllardır tekrarlanan hatalar, giderilmeyen noksanlıklar, ihlal edilmiş fakat ihmal edilmemesi gereken meselelerin halledilmesi gerekiyor. İkinci devrede şampiyonluk iddiasının devamı, içte yapılacak esaslı bir konsensüsün sağlanması ve çok sesliliğin arınması ile gerçekleşebilir.
  1. 29.12.2018
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