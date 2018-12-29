O sene bu sene
Son haftalardaki müthiş çıkış, bordo-mavili camiayı iyice umutlandırdı.
EMİN ADIMLARLA YÜRÜRÜZ
2019'da şampiyonluk için savaşmaya kararlı olan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman ise hedefe adım adım yürüyeceklerini söyledi. Karaman, "Böylesi özveri ile zor şartlarda yüreğini ortaya koyan takıma sahip olduğum için mutluyum. İkinci yarıda da her maçı final olarak görüp hedef yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.
6 PUANLIK MAÇ
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6'ya indiren Trabzonspor, ikinci devrenin ilk haftasında ise sahasında konuk edeceği rakibiyle 6 puan değerinde çok önemli bir maça çıkacak. Devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlayan bordo-mavililerde, sakat oyuncular nedeniyle takıma yeni isimlerin katılması planlanıyor.
MÜTHİŞ YÜKSELİŞ
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında iki farklı görüntü çizdi. İlk 6 haftada 7 puanla 12. sırada yer alan Trabzonspor, 17. haftada sonunda ise 10 basamak birden çıkarak 29 puanla averajla ikinci sıraya yerleşti. 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fırtına ikinci yarı öncesi, rakiplerine 'şampiyonluk yarışı içinde ben de varım' mesajını gönderdi.
YiNE AYNI SiSTEM
Yönetim sezon başında uygulamaya koyduğu transfer politikasını devre arasında da aynı şekilde uygulamayı planlıyor. Bordo-mavili kulüp; Castillo, Bero, Muhammet Beşir ve Okay'dan ise toplam 9 milyon 260 bin euro gelir elde etmişti. Nwakaeme, Ekuban, Hosseini , Amiri ve Toure'nin transferlerine ise 2 milyon 700 bin euro ödenmişti.
MİNİ YORUM I YÜK ÇOK AĞIR - NECMİ PEREKLİ
Son haftalardaki performansı ile yükselişe geçen ve 8 yıl sonra ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor, ikinci yarıda da kendine yakışanı yapacaktır. Bu nedenle yıllardır tekrarlanan hatalar, giderilmeyen noksanlıklar, ihlal edilmiş fakat ihmal edilmemesi gereken meselelerin halledilmesi gerekiyor. İkinci devrede şampiyonluk iddiasının devamı, içte yapılacak esaslı bir konsensüsün sağlanması ve çok sesliliğin arınması ile gerçekleşebilir.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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