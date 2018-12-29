Fedakar Sosa!
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Fedakar Sosa!

Fedakar Sosa!

Sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen Sosa, teknik heyete tam hazır olmasa da kampında yer almak istediğini iletti.

33 yaşındaki Arjantinli süper yıldızın bu özverisi teknik heyeti fazlasıyla memnun etti. Tangocunun, kampın son günlerine doğru 'ya gelmesi beklenirken, ardından son kontrollerinin yapılmasının planladığı ifade edildi. Sosa'nın ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçında forma giyme ihtimali oldukça düşük.

KUCKA BEKLENTİSİ
Yüksek maliyeti nedeniyle gönderilmek istenen ile ilgili düşünceler değişti. Menajeri aracılığıyla yönetime haber yollayan Slovak ön liberonun,"Ben 'da gerçekten çok mutluyum, maddi konuları da sorun etmedim. Ama oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Yönetim de teknik heyetle yaptığı görüşme sonrası aşil tendonu kopan Onazi'nin sezonu kapatması nedeniyle Kucka ile devam etme kararı aldı.

İRAN TEHLİKESİ
Antalya'da yapılacak öncesi Vahid Amiri ile Majid Hosseini, Milli Takımı'nın Asya Kupası'nda oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrıldı. Bu iki futbolcu 7 Ocak-12 Ocak arasında bulunacak. İki İranlı oyuncu Antalya'daki devre arası kampında yer alamayacak.

EVDE TATİL YAPTI
ile tatile çıkacağı iddia edilen Abdülkadir Ömür, iznini 'de geçiriyor. Genç oyuncunun önce 'a gittiği ve burada yakın arkadaşlarıyla buluştuğu öğrenildi. Abdülkadir'in buradan da 'ya geçtiği ve Boztepe'de yer alan telefirikte ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşadığı bildirildi. Genç isim daha sonra Çarşıbaşı'na döndü.
  1. 29.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fedakar Sosa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN