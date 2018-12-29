Fedakar Sosa!
Sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen Sosa, teknik heyete tam hazır olmasa da Antalya kampında yer almak istediğini iletti.
KUCKA BEKLENTİSİ
Yüksek maliyeti nedeniyle gönderilmek istenen Kucka ile ilgili düşünceler değişti. Menajeri aracılığıyla yönetime haber yollayan Slovak ön liberonun,"Ben Trabzonspor'da gerçekten çok mutluyum, maddi konuları da sorun etmedim. Ama oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Yönetim de teknik heyetle yaptığı görüşme sonrası aşil tendonu kopan Onazi'nin sezonu kapatması nedeniyle Kucka ile devam etme kararı aldı.
İRAN TEHLİKESİ
Antalya'da yapılacak devre arası kampı öncesi Vahid Amiri ile Majid Hosseini, İran Milli Takımı'nın Asya Kupası'nda oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrıldı. Bu iki futbolcu 7 Ocak-12 Ocak arasında milli takımda bulunacak. İki İranlı oyuncu Antalya'daki devre arası kampında yer alamayacak.
EVDE TATİL YAPTI
Burak Yılmaz ile tatile çıkacağı iddia edilen Abdülkadir Ömür, iznini Karadeniz'de geçiriyor. Genç oyuncunun önce Samsun'a gittiği ve burada yakın arkadaşlarıyla buluştuğu öğrenildi. Abdülkadir'in buradan da Ordu'ya geçtiği ve Boztepe'de yer alan telefirikte ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşadığı bildirildi. Genç isim daha sonra Çarşıbaşı'na döndü.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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